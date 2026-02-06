Громкий скандал разгорается в турнире по фигурному катанию на Олимпиаде

Фурнье Бодри и Сизерон прибыли на Олимпиаду-2026 в Милане как фавориты в танцах на льду, но их партнерство омрачено скандалом: мемуары Пападакис с обвинениями в адрес Сизерона и отстранение бывшего партнера Фурнье Бодри Соренсена. Несмотря на это, дуэт выиграл этапы Гран-при и чемпионат Европы. Документальный сериал Netflix «Блестки и золото» усилил внимание к паре.

Французский дуэт танцев на льду между надеждами на золото и тенью скандала.

Милан, 6 февраля 2026 года. Французский дуэт танцев на льду Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон прибыл на Олимпийские игры в Италии в статусе одного из главных претендентов на золотую медаль, однако их путь к соревнованиям оказался омрачен серией громких обстоятельств, привлекших внимание мировой общественности.

Партнерство фигуристов, образованное в марте 2025 года, мгновенно заявило о себе громкими победами: дуэт выиграл оба этапа серии Гран-при и чемпионат Европы в январе 2026 года. Сизерон, действующий олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Габриэллой Пападакис, объединился с канадской фигуристкой Фурнье Бодри, получившей французское гражданство в ноябре 2025 года. Их дебютный сезон вызвал резонанс в фигурно-катательном сообществе не только спортивными достижениями, но и сложной предысторией.

Центр скандала связан с двумя ключевыми эпизодами. Во-первых, в январе 2026 года вышли мемуары Габриэллы Пападакис под названием «Чтобы не исчезнуть», в которых она описала Сизерона как «властного» и «требовательного» партнера. Сизерон квалифицировал эти утверждения как клевету и поручил своим адвокатам добиваться их опровержения. Во-вторых, в 2024 году бывший партнер Фурнье Бодри, датчанин Николай Соренсен, был временно отстранен Управлением комиссара по вопросам спортивной честности Канады на шесть лет по обвинению в сексуальном насилии, связанном с инцидентом 2012 года с американской тренером и бывшей фигуристкой. Впоследствии дисквалификация была отменена Центром разрешения спортивных споров Канады из-за отсутствия юрисдикции. Фурнье Бодри, состоящая в отношениях с Соренсеном более двенадцати лет, впоследствии публично заявляла, что ощутила себя жертвой обстоятельств, поскольку отстранение партнера поставило под угрозу и ее собственную спортивную карьеру.

Дополнительное внимание к дуэту привлек трехсерийный документальный сериал Netflix «Блестки и золото: Танцы на льду», вышедший 1 февраля 2026 года. В проекте, посвященном закулисью подготовки к Олимпиаде, американский фигурист Адам Риппон отметил наличие между Сизероном и Фурнье Бодри «зловещей энергии». Сам Сизерон в интервью в Олимпийской деревне в Милане подчеркнул, что пара сосредоточена исключительно на катании и благодарности за возможность выступать вместе, избегая комментариев по поводу книги Пападакис.

На международной арене французскому дуэту предстоит противостояние с американскими фигуристами Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом, одержавшими победу на финале Гран-при в декабре 2025 года с преимуществом в шесть баллов. Отставание французов тогда было обусловлено падением Фурнье Бодри в произвольном танце, когда она зацепила лезвием конька за платье.

Несмотря на внешние обстоятельства, Сизерон и Фурнье Бодри подчеркивают, что их союз стал для обоих неожиданным и ценным этапом карьеры. За год совместных выступлений пара преодолела статус эксперимента и закрепилась в числе лидеров мирового рейтинга. Документальный сериал Netflix, по мнению Сизерона, предоставил зрителям редкую возможность увидеть повседневную реальность подготовки, напряжение тренировочного процесса и человеческое измерение за соревновательным фасадом.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо станут для дуэта первой проверкой на самом престижном уровне. От их выступления зависит не только медальный расклад в танцах на льду, но и окончательная оценка нового партнерства, рожденного на стыке амбиций, травм прошлого и стремления к обновлению в зрелом возрасте. Вне зависимости от результатов, история Сизерона и Фурнье Бодри уже вошла в число самых обсуждаемых глав нынешнего олимпийского цикла.