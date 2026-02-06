Тренер Румянцев поделился впечатлениями от олимпийской деревни

$76.5590.29

Румянцев о Милане-2026: «Олимпийская деревня на самом деле маленькая. Все очень компактно, итальянцы экономщики, скажем честно»

Тренер сборной Китая по конькобежному спорту Александр Румянцев поделился впечатлениями от олимпийской деревни в Милане-2026.

«Олимпийская деревня на самом деле маленькая, для меня, по крайней мере. Ощущение, что там стоят пять домиков, все очень компактно, итальянцы экономщики, скажем честно. Еда вкусная, по крайней мере в сравнении с Пекином, где просто нечего было кушать. А тут хорошо – отличная итальянская еда», – сказал Румянцев.

