Журова высказалась о церемонии открытия Олимпиады‑2026

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что не видит смысла в просмотре церемонии открытия Олимпийских игр‑2026, так как на мероприятии не будет российских спортсменов.

Официальная церемония открытия Олимпиады‑2026 пройдет в пятницу, 6 февраля.

— Я всегда смотрю церемонии открытия с профессиональной точки зрения, сравниваю с тем, что было в Сочи, какими‑то другими открытиями. Многие сейчас говорят, что из принципа не будут смотреть ее, потому что наших ребят там нет. Мы всегда смотрели этот парад спортсменов, ждали, когда выйдет наша команда, этот момент нельзя было пропустить. Это было интересно, все вписывалось в общую концепцию Олимпийских игр. А сейчас… Что ее смотреть, если наших там нет? — сказала Журова «Матч ТВ».

Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля. На соревнованиях выступят 13 россиян, которые были допущены на Игры в нейтральном статусе.