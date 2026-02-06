Губерниев ответил, чего ждет от церемонии открытия Олимпиады

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от церемонии открытия Олимпийских игр 2026-го года в Италии.

«Я жду радости и счастья от церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Правда с элементами грусти, потому что наша команда будет там без флага и гимна и не в полноценном составе. Я комментировал церемонии открытия, начиная с 2002 года. Поэтому сейчас мне это тоже интересно, я с удовольствием посмотрю ее», - цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Церемония открытия Олимпиады-2026 года пройдет 6-го февраля. Олимпиада состоится в Италии (Милан и Кортина‑д’Ампеццо). На ОИ будет разыгрываться 116 комплектов медалей в 8 видах спорта (16 дисциплин).

Россию на Олимпиаде в Италии представят 13 спортсменов из фигурного катания, лыжных гонок, конькобежного спорта, шорт-трека, санного спорта, горнолыжного спорта и ски-альпинизма. Они будут выступать в нейтральном статусе.