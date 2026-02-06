Вице-президент США Вэнс посетил турнир фигуристов на Олимпиаде

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил командный турнир по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Милане. Об этом сообщает Sport24.

© Газета.Ru

6 февраля на льду будут выступать танцевальные дуэты с исполнением ритм-танца, а также спортивные пары и одиночницы с короткой программой. Из российских спортсменов, выступающих на Играх в нейтральном статусе, в личных соревнованиях заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник. А также дочь тренера Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в паре со своим супругом Глебом Смолкиным претендует на медаль в составе сборной Грузии.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что Вэнс может возглавить официальную делегацию США на церемонии открытия Олимпиады.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.