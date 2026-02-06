ВАДА ополчилось на пенисы олимпийцев

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли, выступая на пресс-конференции в Милане 5 февраля 2026 года в преддверии зимних Олимпийских игр 2026 года, заявил, что Всемирное антидопинговое агентство изучит, является ли предполагаемая практика увеличения мужского достоинства спортсменами допингом.

Ниггли отвечал на вопросы, возникшие после публикации в немецкой газете Bild, в которой выражались опасения по поводу попыток некоторых прыгунов с трамплина манипулировать измерениями, полученными с помощью 3D-сканирования тела для определения размера соревновательных костюмов, временно увеличивая размер своего пениса.

Прыгуны с трамплина проходят полное сканирование тела, чтобы убедиться, что их обтягивающие костюмы не содержат лишнего материала, который мог бы обеспечить им дополнительную подъемную силу во время полета. Промежность костюма прыгуна с трамплина может доходить до нижней части половых органов спортсмена, а это значит, что увеличенный пенис мог бы обеспечить больше материала, потенциально улучшающего спортивные результаты.

В репортаже Bild сообщалось, что газета обнаружила закулисные разговоры о том, что спортсмены вводят гиалуроновую кислоту в свой половой орган, чтобы изменить параметры своего костюма и, таким образом, получить более крупный и аэродинамичный костюм на весь сезон.

Ниггли заявил, что у ВАДА не было никаких сведений о предполагаемых нарушениях, и подчеркнул, что ВАДА вмешивается только тогда, когда метод обмана подпадает под определение допинга.

«Мне неизвестны подробности о прыжках с трамплина и о том, как это может улучшить (результаты), но если появятся какие-либо признаки, мы это изучим. Я ничего об этом не слышал, пока вы не упомянули», — сказал он журналистам в Милане.

«Если это действительно связано с допингом, мы не используем другие способы повышения спортивных результатов, но наш комитет (ежегодно пересматривающий список запрещенных веществ) обязательно рассмотрит, подпадает ли это под эту категорию», — добавил он.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока никак не комментирует данные сообщения.

Эта проблема привлекла внимание отчасти потому, что манипуляции с исковыми заявлениями ранее приводили к санкциям в этом виде спорта.

Двое норвежских олимпийских медалистов, Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, были дисквалифицированы на три месяца в прошлом году после того, как выяснилось, что их команда тайно подправила швы в области промежности своих костюмов на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года.

Трое членов тренерского штаба также были дисквалифицированы.

В четверг, 5 февраля 2026 года, отвечая на вопрос о подобных сообщениях, президент ВАДА Витольд Банка с улыбкой заявил, что прыжки с трамплина очень популярны в его родной Польше и что он изучит этот вопрос.