Журова объяснила инцидент с флагом России на ОИ особыми правилами МОК

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила инцидент с российским флагом на трибунах во время хоккейного матча на Олимпийских играх особыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова передают РИА Новости.

В Госдуме объяснили инцидент с российским флагом на ОИ
«Если бы вывесили канадский флаг, его бы тоже убрали. Если команда в этот момент не играет, ее флагов не должно быть на стадионе. Это правило МОК — на Олимпиаде оно есть, а на чемпионатах мира нет», — сказала Журова.

Она добавила, что существуют специальные зоны, где демонстрация флагов разрешена или запрещена, и эти ограничения касаются также членов МОК с VIP-аккредитацией. По словам депутата, данное правило действует в основном на игровых видах спорта на Олимпиадах, в то время как на других соревнованиях, таких как фигурное катание, таких ограничений может не быть.

5 февраля американские хоккеистки обыграли чешских спортсменок со счетом 5:1 в первом матче группы A на Олимпиаде. Российский флаг появился на трибунах в третьем периоде. Полотнище провисело всего несколько минут, после чего его убрали.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия Игр состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.

