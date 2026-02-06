Клебо пожаловался на качество интернета в олимпийской деревне

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пожаловался, что ему пришлось сменить номер в олимпийской деревне.

© Матч ТВ

В среду Клебо рассказал в социальной сети, что ему пришлось поменяться комнатами в отеле с тренером Арильдом Монсеном.

— У нас небольшие проблемы с интернетом. В первой комнате был слабый интернет, поэтому я занял комнату Арильда. В итоге вчера интернет был слишком плохим. Теперь мы подняли итальянцев на работу, посмотрим, придет ли кто‑нибудь и починит это. В худшем случае, приедет какой‑нибудь парень и подключит мне интернет. Тогда Олимпийские игры будут спасены. Я полностью от него завишу, поэтому готов заплатить немалую сумму за ремонт, — приводит слова Клебо Nettavisen.

Ранее 29‑летний Клебо перенес свадьбу из‑за подготовки к Олимпийским играм в Италии.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.