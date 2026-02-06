Глава МОК Ковентри пронесла олимпийский огонь по Милану

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пронесла олимпийский факел по улицам Милана. Сегодня, 6 февраля, на легендарном стадионе «Сан Сиро» состоится церемония открытия Олимпийских игр.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).