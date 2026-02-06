Слуцкая оценила шансы Гуменника на медаль Олимпийских игр

$76.5590.29

Ирина Слуцкая: задача Гуменника на Олимпиаде — сделать свой максимум, который он умеет

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о шансах россиянина Петра Гуменника на медаль Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

– Из наших нейтральных атлетов первым на лёд выйдет Пётр Гуменник. За последние годы у нас сильно поднялся уровень мужского одиночного катания. У него будут шансы зацепиться за пьедестал?

– Не умею делать прогнозы. Могу только сказать, что он должен хорошо выступить. Его задача – сделать свой максимум, который он умеет. А как там дальше всё сложится – это невозможно даже предположить. Мы не знаем, кто будет в судьях сидеть, что за бригада, откуда эти арбитры будут, как они будут оценивать ребят, которые не были вообще на международной арене. Не могу ответить, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

