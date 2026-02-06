В Милане прошла акция протеста против присутствия агентов ICE на Олимпиаде

В Милане прошла акция протеста против присутствия агентов иммиграционной и таможенной полиции США на Олимпиаде
В день открытия Олимпиады-2026 в Милане прошла акция протеста, направленная против присутствия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) на Играх-2026.
Как сообщает The Guardian, сотни протестующих собрались на площади Леонардо да Винчи рядом с Миланским техническим университетом. Люди несли транспаранты с критикой представителей власти США и против нахождения в стране агентов ICE.
Ранее, в январе, агенты ICE были причастны к случаям стрельбы в Миннеанаполисе, которые привели к двум жертвам среди местных жителей. Это вызвало массовые протесты в США.
В конце января стало известно, что США направляют агентов иммиграционной и таможенной полиции для обеспечения безопасности Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Мэр Милана Джузеппе Сала и министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози выразили недовольство по этому поводу.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля.
Рафинья о Ямале: «Ламин постоянно сидит в телефоне, всегда ходит в наушниках. По утрам он сонный не из-за вечеринок, а потому что поздно ложится спать из-за телефона»
В Милане прошла акция протеста против присутствия агентов иммиграционной и таможенной полиции США на Олимпиаде
Тренер Марокко Реграги подал в отставку из-за поражения в финале Кубка Африки. Марокканская федерация пока не приняла решение (Foot Mercato)
Рафинья о Ямале: «Ламин постоянно сидит в телефоне, всегда ходит в наушниках. По утрам он сонный не из-за вечеринок, а потому что поздно ложится спать из-за телефона»
В Милане прошла акция протеста против присутствия агентов иммиграционной и таможенной полиции США на Олимпиаде
Тренер Марокко Реграги подал в отставку из-за поражения в финале Кубка Африки. Марокканская федерация пока не приняла решение (Foot Mercato)