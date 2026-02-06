Японские фигуристы выиграли короткую программу пар в командном турнире Игр

Японцы Миура и Кихара выиграли короткую программу пар в командном турнире Игр
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара лидируют после короткой программы в парном катании в рамках командного турнира Олимпийских игр 2026 года.
По итогам проката фигуристы набрали 82,84 балла. Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (77,54 балла). Третьими стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (76,65 балла).
В общем командном зачете лидирует сборная США (16), вторыми идут итальянцы (14), третьими - спортсмены из Грузии (14).
6 февраля в рамках командного турнира также пройдут выступления женщин в одиночном катании. Произвольную программу пары представят 8 февраля.
