В сборной Латвии пожаловались на условия на Олимпиаде

Тренер сборной Латвии по санному спорту Даниэлс Фогелис остался недоволен условиями на Олимпийских играх 2026 года, передает Press.lv.

«Гинтc Берзиньш и Кристерc Апарйодс закончили тренировку и простояли в очереди целый час, но в итоге так и не сели в автобус. Они остановили местного итальянца и попросили его отвезти их в деревню», — сказал Фогелис.

Также Фогелис отметил, что саночники, скелетонисты и бобслеисты вынуждены заниматься в одном небольшом зале.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.