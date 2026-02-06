Панжинский высказался о российских лыжниках на ОИ

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский считает, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева будут бороться за награды на Олимпийских играх.

«Борьба за медали точно будет. Я оптимист и верю, что одну медальку мы должны зацепить. Почему-то веры чуть больше в безбашенность Коростелева. Что он в нужный момент сможет начудить так, что кто-то упадет, у кого‑то сломается лыжа, а он выйдет сухим из воды. И не просто с пустыми руками, а с медалью. На скиатлоне или в марафоне», – сказал Панжинский.

7 февраля на Играх-2026 пройдет женский скиатлон с участием Непряевой, 8 февраля – мужской скиатлон с участием Коростелева.