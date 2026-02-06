Японка лидирует после короткой программы командного турнира на ОИ

Каори Сакамото лидирует после короткой программы командного турнира на Олимпиаде-2026
Трёхкратная чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она получила от судей 78,88 балла.
Второй стала американка Алиса Лью с результатом 74,90. Тройку лидеров замкнула итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).
Фигурное катание. Олимпиада — 2026. Командный турнир. Женщины. Короткая программа:
- Каори Сакамото (Япония) — 78,88 балла.
- Алиса Лью (США) — 74,90.
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62.
- Син Чжи А (Южная Корея) — 68,80.
- Анастасия Губанова (Грузия) — 67,79.
- Мэдлин Шизас (Канада) — 64,97.
- Лорин Шильд (Франция) — 62,24.
- Чжан Жуйян (Китай) — 59,83.
