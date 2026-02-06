Снуп Догг попробовал себя в керлинге на Олимпиаде-2026 в Милане

Американский рэпер и актёр Снуп Догг, пришедший поддержать сборную США в игре по кёрлингу с командой Канады (7:5), сам попробовал себя в роли спортсмена. Музыкант как сам разгонял камень по льду, так и подправлял его движение при помощи специальной щётки.

© Чемпионат.com

Это четвёртый матч для сборной США в миксте кёрлинга с начала соревнований, в таком составе команда проведёт ещё пять игр. С 11 по 19 февраля пройдут отдельные соревнования команд среди мужчин и женщин.

Снуп Догг стал почётным тренером США на Олимпийских играх. Кроме того, он принял участие в эстафете Олимпийского огня.

Церемония открытия Олимпийских игр начнётся сегодня, 6 февраля, в 22:00 мск.