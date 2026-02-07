В Италии объяснили свист в адрес сборной Израиля на открытии ОИ-2026

В Милане, на торжественном открытии Зимних Олимпийских игр 2026, часть присутствующих выразила свое недовольство освистыванием израильской делегации.

Маттео Сальвини, лидер итальянской партии «Лига» и действующий вице-премьер, не оставил без внимания этот инцидент. На церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр, проходившей в Милане и Кортина-д'Ампеццо, трибуны отреагировали неодобрительно на появление израильской команды.

«Церемония была великолепной, и единственным неприятным моментом стали редкие свистки и выкрики, прозвучавшие во время выхода израильских спортсменов. Те, кто освистывал, совершенно не уловили суть олимпийского движения», – цитирует слова Сальвини агентство «РИА Новости Спорт».

Также сообщается, что на стадионе «Сан-Сиро» во время церемонии были слышны свистки и в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса, чье изображение появилось на экранах. Эти моменты привлекли внимание как организаторов, так и зрителей, став предметом активных обсуждений среди болельщиков.

Олимпийские игры 2026 года, которые продлятся с 6 по 22 февраля, включают в себя состязания по различным видам спорта, где будет разыграно 116 комплектов медалей. Ожидается участие 13 российских спортсменов, которые будут соревноваться в семи дисциплинах. Несмотря на отдельные негативные проявления со стороны части аудитории, церемония открытия прошла в торжественной и яркой атмосфере, подчеркивая значимость этого международного спортивного события, объединившего атлетов и делегации со всего мира, а также продемонстрировав дух соперничества и дружеского взаимодействия между странами.