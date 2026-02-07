Лучший фигурист мира рассказал о подарке от Овечкина

Американец российского происхождения Илья Малинин, являющийся лучшим фигуристом мира, рассказал о подарке от нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит ТАСС.

«Это большая честь — получить подарок от Ови. Он поддерживал меня на протяжении последних нескольких лет моей карьеры, и для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться», — сказал Малинин.

Овечкин подарил Малинину желтые шнурки для коньков, которые он использовал во время матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Фигурист заявил, что будет кататься в них на протяжении всей зимней Олимпиады-2026.

21-летний Малинин будет выступать на Олимпиаде за сборную США. Он является двукратным чемпионом мира. Кроме того, Малинин трижды побеждал в финалах Гран-при. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал его главным фаворитом Игр-2026.