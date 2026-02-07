Фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер"

Фигуристу Петру Гуменнику, который вместе с тренером Вероникой Дайнеко вылетит в Милан в ночь на 8 февраля, возможно, придется в экстренном порядке поменять короткую программу для Олимпийских игр.

Гуменнику, как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" из-за нарушения авторских прав. Команда спортсмена узнала об этом всего за пару дней до вылета на Игры.

Одной из вероятных постановок для замены может стать программа, поставленная на саундтрек к фильму "Дюна". Постановщиком обеих программ был российский хореограф Даниил Глейхенгауз, представляющий тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Напомним, что с программой "Парфюмер" Гуменник уже выступал на квалификационном турнире в Пекине в сентябре 2025 года, где и завоевал именную квоту на Олимпиаду. Тогда к спортсмену не возникло никаких претензий.

Фигуристы-одиночники вступают в борьбу 10 февраля.

Гуменник - не единственный фигурист, который столкнулся с подобной ситуацией прямо перед соревнованиями.

Испанцу Томасу-Льоренсу Гуарино Сабате перед стартом Олимпийских игр‑2026 также запретили использовать музыку из мультфильмов "Миньоны" в своей короткой программе, так как с запретом выступила компания, владеющая авторскими правами на нее. Причем, по словам Гуарино, он отправил музыкальные произведения на согласование через систему ISU ClicknClear еще в августе прошлого года и, не получив возражений, катал программу на протяжении всего сезона. А вот за несколько дней до церемонии открытия испанский фигурист получил бан на использование музыки.