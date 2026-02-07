На Олимпиаде разгорается скандал из-за армянской музыки

Национальный олимпийский комитет Азербайджана выступил с официальным протестом из-за музыки, которую используют армянские фигуристы Никита Рахманин и Карина Акопова на XXV зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского комитета.

Речь идет о музыкальной композиции «Арцах», под которую выступают армянские спортсмены. В Азербайджане считают, что эта музыка содержит «политический и сепаратистский подтекст». Арцах — это армянское название Нагорного Карабаха.

Автор музыки, композитор Ара Геворкян заявил, что использование мелодии согласовали в соответствии с требованиями МОК. Фигуристы лично обратились к нему за разрешением. Он дал официальное согласие, сообщает Sputnik Армения.

Геворкян отметил, что в композиции нет слов, и Азербайджан, видимо, беспокоит географическое название.

«Я с этим не согласен… Я использую топонимы для названий своих произведений. Это право автора. Как хочет, так и называет свои творения», — сказал композитор.

По его словам, «Арцах» прозвучит на Олимпийских играх уже в четвёртый раз. Ранее спортсмены выступали под эту музыку в Солт-Лейк-Сити, Турине и Рио-де-Жанейро.