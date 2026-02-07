Стал известен обладатель первой золотой медали Олимпиады

Горнолыжник из Швейцарии Франьо фон Алльмен стал победителем соревнований в скоростном спуске, тем самым завоевав первую золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года.

Соревнования завершились в Бормио - Фон Алльмен выиграл с результатом 1 минута 51,61 секунды. Серебро у итальянца Джованни Францони (отставание +0,2 секунды), бронзу завоевал еще один представитель хозяев Доминик Парис (+0,5).

Фон Алльмену 24 года, он является двукратным чемпионом мира.

В Олимпиаде примут участие 13 россиян в 7 видах спорта: по два горнолыжника, лыжника, саночника, конькобежца, фигуриста, шорт-трекиста и один ски-альпинист. Сегодня на старт выйдут три российских спортсмена.