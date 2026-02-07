ISU: Гуменник сам отвечает за «очистку» авторских прав музыки

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили агентству РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник, как и другие спортсмены, сам несет ответственность за "очистку" авторских прав используемой к своим программам музыки.

Ранее стало известно, что российскому спортсмену не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" к короткой программе из-за авторских прав незадолго до вылета на Олимпийские игры в Милан.

Как и другие фигуристы, как сообщили в пресс-службе ISU, россиянин несет ответственность «за обеспечение "очистки" авторских прав музыки». Речь идет о композициях, которые спортсмен использует в своих выступлениях.