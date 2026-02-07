Президент Италии приехал на стадион на трамвае во время открытия Олимпиады

В видео глава государства смешался с пассажирами и помог маленькой девочке-

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии зрители увидели необычный ролик. Телеканал Rai1 показал видео, в котором президент Серджо Маттарелла добирается до стадиона "Сан-Сиро" на городском трамвае.

В специально снятом ролике глава государства садится в желтый миланский трамвай и оказывается среди пассажиров — семей с детьми. Позже к нему присоединяются олимпийские знаменосцы. Президент предстает в образе обычного человека: перед выходом со стадиона он возвращает маленькой девочке потерянную игрушку.

Кульминацией сюжета стало появление легенды мотоспорта Валентино Росси — он сыграл роль вагоновожатого в форменной фуражке. По данным газеты Repubblica, ролик записали вечером 2 февраля, и его держали в секрете до последнего момента.