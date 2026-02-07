Губерниев обвинил команду фигуриста Гуменника в «раздолбайстве»

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев возмутился, что команда фигуриста Петра Гуменника не озаботилась вопросом авторских прав раньше. Он также назвал их бездействие раздолбайством.

© Вечерняя Москва

— Никогда такого не было и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство? — написал он в своем Telegram-канале.

7 февраля стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер». Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому спортсмену.

Ранее в корпорации BBC сообщили, что четыре спортсмена из России, которых допустили до Олимпийских игр 2026 года, нарушили принципы нейтральности. Авторы материала обратили внимание на действия Петра Гуменника, лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева, а также конькобежки Ксении Коржовой. Среди примеров — лайки под постами, которые поддерживают СВО, подготовка Непряевой к сезону в Крыму и сотрудничество Гуменника с Ильей Авербухом.