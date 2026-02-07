Непряева не смогла завоевать медаль в первой олимпийской гонке

Россиянка Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне в лыжных гонках на дистанции 10+10 км в рамках зимних Олимпийских играх — 2026.

Первое место заняла представительница Швеции Фрида Карлссон. ВТорое место заняла ее соотечественница Эбба Андерссон (+51 секунда). Норвежка Хейди Венг финишировала третьей ((+1:26,7).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Всего в зимних Олимпийских играх — 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе «Сан-Сиро».

Ранее на Олимпиаде разыграли первый комплект медалей.