Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в субботу, 7 февраля, выразила удивление в связи с тем, что фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» в связи с авторскими правами.

© Вечерняя Москва

— Чтобы участвовать в Олимпийских играх, ездил на отборочные соревнования, которые они же устраивали. Катал там прекрасно. И никто ничего не сказал. Они это специально делают сейчас? Такая гадость — отметила тренер.

Она добавила, что не готова оценивать, связано ли это решение с тем, что вопрос касается российского фигуриста, передает Telegram-канал «Iz.ru».

В связи с этим российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев возмутился, что команда Петра Гуменника не озаботилась вопросом авторских прав раньше, и назвал «раздолбайством» бездействие в этой ситуации. При этом, по словам матери спортсмена Елены Гуменник, правообладатели запретили выступать под эту музыку только представителю России.

6 февраля трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась, что не может оценить шансы российских спортсменов, включая фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, на победу в Олимпийских играх — 2026, поскольку не является судьей. Также она призвала россиян «не давить» на фигуристов.