Хоккеист Гашек выступил против участия россиян в Олимпиаде

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что против участия россиян в Олимпийских играх 2026 года.

По его словам, Украина должна взыскать денежную компенсацию с Италии и Международного олимпийского комитета (МОК) за участие российских спортсменов.

— 14 российских спортсменов! Организаторы — Италия и МОК — несут полную ответственность за это. Украина должна подать на них в суд на миллиарды евро. Жизнь — это больше, чем игра! — написал хоккеист в социальной сети X.

Против России на соревнованиях также высказался глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Он заявил о дискомфорте из-за присутствия российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпиаде.

Однако по словам почетного президента Федерации спортивных журналистов России Николая Долгополова, тот факт, что наши спортсмены пробились на Олимпиаду, — уже победа. Он добавил, что смотрит на российских спортсменов не только как на представителей спорта РФ, а «как на тех ребят, которые многое доказывают одним своим присутствием».