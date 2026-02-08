Церемония открытия зимних Олимпийских игр стала поводом для демонстрации гнева против двух стран

Как водится, мир большого спорта тесно сплетается с большой политикой. Открывшаяся на днях в Италии Зимняя Олимпиада-2026 в этом смысле исключением не стала.

Даже во время открытия Игр нашлось немало желающих демонстрировать свои политические пристрастия (а пуще того – антипатию).

“Возможно, вы не слышали свиста у себя дома, но церемония открытия зимних Олимпийских игр стала поводом для демонстрации гнева, – констатирует на правах очевидца в своем материале спортивный корреспондент Sky News Роб Харрис. – Нужно было внимательно прислушиваться, но на огромном стадионе "Сан-Сиро" сквозь музыку были слышны насмешки в адрес израильской делегации и вице-президента США Джей Ди Вэнса”.

Несмотря на то что церемония открытия зимних Олимпийских игр была в целом спокойным и элегантным зрелищем, она все же вызвала бурю негодования в Милане, отмечает Роб Харрис. Призывы президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри проявлять уважение были проигнорированы, когда четверо израильтян вошли на стадион "Сан-Сиро" в составе парада спортсменов. Нужно было внимательно прислушиваться, но на огромном стадионе сквозь музыку можно было расслышать свист, отмечает спортивный корреспондент Sky News.

В местах проведения игр по всей Северной Италии одновременно проходили парады: в то время как в Предаццо раздавались насмешки, на горном курорте Кортина д'Ампеццо израильтяне маршировали с одобрительными возгласами.

Израиль пережил еще более тяжелые дни на Олимпийских играх, когда 11 его спортсменов были убиты палестинскими террористами во время бойни в Мюнхене в 1972 году, напоминает Sky News. На этих Олимпийских играх МОК столкнулся с давлением запретить Израилю участвовать в соревнованиях из-за тысяч погибших в войне в Газе после 7 октября, но Международный олимпийский комитет отклонил эти призывы.

Насмешки продемонстрировали враждебность некоторых людей в толпе по отношению к еврейскому государству, причем враждебность по поводу конфликта и геополитической напряженности трудно было скрыть во время церемонии, утверждает Роб Харрис в своем материале из Италии. Также были очевидны разногласия между Европой и Соединенными Штатами, продолжает спортивный журналист Sky News.

В то время как американские спортсмены приветствовали собравшихся, краткое появление вице-президента США Джей Ди Вэнса, размахивавшего звездно-полосатыми флагами вместе с женой Ушей, вызвало еще больше свиста.

Гнев против администрации Трампа был очевиден в преддверии Игр, когда начались протесты против присутствия сотрудников иммиграционной и таможенной служб для защиты делегации США спустя несколько недель после того, как их сотрудники убили двух американских граждан в Миннеаполисе.

Но если вы смотрели по телевизору, то, вероятно, не слышали свиста: его заглушала музыка или комментаторы, отмечает Роб Харрис из Sky News.

Итальянцы, наверное, были в восторге, услышав, как Мэрайя Кэри отдает дань уважения ведущим, исполнив культовый хит 1950-х годов Volare на итальянском.

МОК хотел показать, что спорт объединяет мир, и надеялся, что эти игры станут платформой для проявления сострадания, а не конфликта.

"Вы покажете нам, что сила заключается не только в победе, – сказала Кирсти Ковентри спортсменам в своем обращении. – Речь идет о мужестве, сопереживании и сердце".

Речь идет о масштабных Олимпийских играх. В течение следующих двух недель в центре внимания будут находиться пять спортивных объектов на севере Италии. Олимпийские игры никогда не проводились на такой большой территории. Это еще более масштабное мероприятие от платформы к платформе.

Но Кирсти Ковентри на своей первой церемонии открытия Олимпийских игр сказала, что "когда мы видим, как соперницы обнимаются на финише, это напоминает нам о том, что мы можем выбрать уважение".

Затрагивает историю с криками и свистом в адрес вице-президента США Вэнса и издание The Guardian. Вице-президент США Джей Ди Вэнс был встречен хором возгласов, когда он появился на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане в пятницу, хотя американские зрители, смотревшие репортаж NBC, могли и не знать об этом приеме.

Когда конькобежка Эрин Джексон вывела сборную США на стадион "Сан-Сиро", ее встретили радостными возгласами. Но когда телекамеры переключились на Вэнса и его жену Ушу, зрители услышали свист, насмешки и редкие аплодисменты. Реакция была показана в эфире канадской телекомпании CBC, и один из комментаторов сказал: “Вот вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша – ой, это не... э-э-э... слишком много свиста в его адрес. Свист, насмешки, несколько аплодисментов...”

Однако в эфире NBC не было слышно свиста, когда Вэнс появился на экране, и комментаторы просто сказали: “Джей Ди Вэнс”. Это не помешало распространению видеозаписи свиста в социальных сетях в США.

В пятницу уже не в первый раз предпринимались попытки помешать американским зрителям стать свидетелями выступлений против администрации Трампа, отмечает The Guardian.

Ранее в пятницу в Милане сотни людей протестовали против присутствия сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE) на Олимпийских играх в этом году.

Государственный департамент США заявил, что несколько федеральных агентств, включая ICE, будут присутствовать на Играх, чтобы помочь защитить приезжающих американцев. Государственный департамент заявил, что подразделение ICE в Италии не имеет отношения к тем, кто участвует в борьбе с иммиграцией в Соединенных Штатах.

Перед церемонией фристайлист Хантер Хесс сказал, что у него смешанные чувства по поводу представления США в нынешней политической обстановке.

“Очевидно, что происходит много такого, чему я не самый большой поклонник, – сказал он. – То, что я ношу этот флаг, не означает, что я представляю все, что происходит в США”.

Представитель МОК Марк Адамс обратился к реакции зрителей на субботней пресс-конференции. “С точки зрения МОК, следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе. Мы очень рады, что администрация США так заинтересована в проведении Игр. Это великое событие для олимпийского движения. Вчера вечером я был на стадионе и видел, как зрители приветствовали сборную США за честную игру, это было фантастически. Я знаю, что [Вэнс и президент МОК Кирсти Ковентри] встречались, и это прошло невероятно хорошо. Между ними установилось очень хорошее взаимопонимание, и они провели очень интересную дискуссию. Она была очень довольна энтузиазмом вице-президента в отношении Игр”.