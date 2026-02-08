52-летняя сноубордистка вышла в финальные заезды Олимпиады

52-летняя австрийская сноубордистка Клаудия Риглер вышла в финальные заезды Олимпиады в параллельном гигантском слаломе.

Спортсменка в квалификации заняла 16-е место с результатом 1.35,43 и последней пробилась в 1/8 финала олимпийских заездов. Победительницей Квалификации стала Эстер Ледецка из Чехии.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.