Американская горнолыжница высказалась после страшного падения на Олимпиаде

Американская горнолыжница Линдси Вонн сделала первое заявление после страшного падения на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Оно доступно на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Спортсменка рассказала, что ей предстоит перенести еще несколько операций после тяжелого перелома большеберцовой кости. Для полного восстановления ей потребуется несколько операций.

«Это не финал из книги или сказки — это просто жизнь», — заявила Вонн.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно в онлайн-кинотеатре Okko

8 февраля Вонн жестко упала во время соревнований по скоростному спуску. За неделю до старта Олимпиады американка порвала крестообразную связку колена, однако решила выступить с повреждением. Через 13 секунд после начала заезда Вонн потеряла равновесие и упала. Спортсменка провела на снегу 15 минут, после чего ее эвакуировали с трассы на вертолете.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года, на Играх в Ванкувере она стала первой в скоростном спуске. Кроме того, американка дважды выигрывала чемпионат мира: в скоростном спуске и супергиганте.