Россиянка Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на Олимпиаде-2026

Американка Бризи Джонсон завоевала золото у женщин в коростном спуске. Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 22-е место.

Сами соревнования омрачили несколько падений. Олимпийская чемпионка 2010 года Линдси Вонн, которая выступала с разрывом коленного сустава, не удержалась и упала. Падение выглядело очень страшно, и спортсменка самостоятельно не смогла покинуть трассу - ее в итоге эвакуировали на вертолете.

Также не смогла завершить спуск и Канде Морено из Андорры. Ее также пришлось эвакуировать.

Победу одержала американка Бризи Джонсон. Всего 0,04 секунды ей уступила Эмма Айхер из Германии. Бронза досталась Софии Годжи из Италии.

Россиянка Юлия Плешкова показала 22-й результат.