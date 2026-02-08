Отклонен протест российской стороны после олимпийского турнира по скиатлону

Организаторы Олимпийских игр в Италии отклонили протест, который был подан российской стороной после завершения турнира по скиатлону.

Лыжник из России Савелий Коростелев занял 4-е место. Составители протеста заявили, что француз Матис Делож, который занял второе место, срезал часть дистанции.

«Худшая позиция, которую можно представить». Коростелёв — о выступлении в скиатлоне на ОИ

Коростелев участвует в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Он четырехкратный чемпион России.