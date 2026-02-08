Линдси Вонн эвакуировали на вертолете с трассы Игр после жесткого падения

Спасатели эвакуировали американскую горнолыжницу Линдси Вонн, которая упала вскоре после старта в скоростном спуске на Олимпиаде в Италии. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, 41-летняя спортсменка выступала под 13-м номером. После старта она задела рукой и палкой флажок (так называемые «воротца»), потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег.

Лыжница не смогла самостоятельно подняться, ей несколько минут оказывали помощь на трассе, после чего спортсменку эвакуировали на вертолете.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира.

Спортсменка завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с правым коленом, но вернулась в конце 2024 года.

В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.

30 января 2026 года на этапе Кубка мира в Кран-Монтане лыжница получила полный разрыв крестообразной связки, упав к оградительной сетке на верхнем участке трассы.

После оказания медицинской помощи 41-летняя американка сумела подняться на ноги и покинула трассу, опираясь на палки.

В феврале, несмотря на травму, Вонн решила выступить на Играх. По словам специалистов, она неплохо смотрелась на тренировках: спасал большой наколенник.