Коростелев оценил свое выступлению в скиатлоне

Российский лыжник Савелий Коростелев в эфире Okko оценил свое выступление в скиатлоне на Олимпиаде.

«Я очень рад, что у меня получилось побороться за подиум. Но четвертое место — это, наверное, худшее место на Олимпиаде, потому что здесь есть только три места. Пока это была моя лучшая гонка, чтобы быть на пьедестале. Но я выбрал неверную позицию перед последним подъемом и оказался далеко. Мне все кричали: «Не садись последним». А я сел последним», — сказал Коростелев.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.