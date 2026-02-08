Французы выиграли смешанную эстафету в биатлоне на Олимпиаде-2026

Французские биатлонисты одержали победу в смешанной биатлонной эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Италии.

Французы, в составе которых выступали Лу Жанмонно, Жюлия Симон, Эрик Перро и Кентен Фийон-Майе, финишировали с результатом 1 час 4 минуты 15,5 секунды. Они использовали семь дополнительных патронов и избежали штрафных кругов.

25,8 секунды им проиграла команда Италии (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер), третьими стали спортсмены из Германии (Ванесса Фойгт, Франциска Пройсс, Филипп Наврат, Юстус Штрелов).

Также завершились соревнования в параллельном гигантском слаломе в сноуборде у мужчин и женщин. У мужчин олимпийским чемпионом стал австриец Беньямин Карл. Серебро у Ким Сан Кюма из Южной Кореи, бронза - у Тервела Замфирова из Болгарии.

У женщин победу одержала Зузанна Мадерова из Чехии, которая в финале опередила Сабину Пайер из Австрии. Бронзовым призером стала Лучия Дальмассо из Италии.