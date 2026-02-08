Норвежская горнолыжница Монсен снялась с ОИ‑2026 из‑за травмы

Норвежская горнолыжница Марте Монсен приняла решение сняться с Олимпийских игр‑2026 из‑за травмы, сообщает NRK со ссылкой Норвежскую лыжную федерацию.

Монсен получила повреждение в конце января во время выступления на этапе на этапе Кран‑Монтане (Швейцария). Ранее она пропустила олимпийские соревнования в скоростном спуске, но сохраняла шансы на участие в супергиганте.

— Марте Монсен вместе с медицинской командой приняла решение вернуться домой с Олимпийских игр. Марте получила травму в скоростном спуске в Кран‑Монтане в прошлые январские выходные и до сих пор полностью не оправилась от сотрясения мозга, — говорится в заявлении.

Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля.