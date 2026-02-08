Гуменник упал с четверного лутца на вечерней тренировке на Играх

Гуменник отрабатывал произвольную с 5 четверными на тренировке на Олимпиаде. В прокате упал с четверного лутца
Российский фигурист Петр Гуменник провел вечернюю тренировку на Олимпийских играх в Милане.
В прокате произвольной программы он исполнил четверной флип, упал на четверном лутце, далее успешно прыгнул четверной риттбергер и каскад четверной сальхов – тройной тулуп. Во второй половине программы – четверной сальхов в комбинации с двумя двойными акселями, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
После проката исполнил три четверных лутца.
Мужские соревнования на Олимпиаде стартуют 10 февраля.
