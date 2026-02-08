$77.0591.05

Клебо высказался об отклоненной апелляции Коростелева на Олимпиаде

Lenta.ru

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался об отклоненной апелляции россиянина Савелия Коростелева на Олимпиаде. Его слова приводит ТАСС.

Клебо высказался об отклоненной апелляции Коростелева на Олимпиаде
© Лента.Ru

«По-моему, это было честное решение. Если бы я был в жюри, то принял бы такое же решение», — заявил Клебо.

Клебо завоевал золотую медаль в скиатлоне, француз Матис Делож взял серебро, другой норвежец Мартин Нюэнгет — бронзу. Коростелев финишировал четвертым. Нюэнгет согласился с соотечественником: «Это небольшая ошибка, так что желтая карточка — это нормально. Я надеюсь, что смог бы сказать то же, если бы стал четвертым, а не третьим».

Ранее 8 февраля сообщалось, что российская сторона подала апелляцию на результат скиатлона из-за того, что Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. За нарушение он был наказан желтой карточкой. Жалоба россиянина была отклонена, а результат гонки остался неизменным.

Коростелев впервые принимает участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо скиатлона, он выступит в спринте (10 февраля), гонке с раздельным стартом (13 февраля) и марафоне (21 февраля).

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Главное сейчас
Главное сейчас