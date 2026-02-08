Израильскую команду ограбили перед Олимпиадой-2026 в Италии

Израильскую бобслейную команду обокрали 7 февраля в Европе: похищены паспорта и снаряжение. Спортсмены продолжили тренировки. Это дебют Израиля в бобслее на зимней Олимпиаде. Накануне делегацию освистали на церемонии открытия в Милане. Команда, созданная Эй Джеем Эдельманом за 12 лет, преодолевает многочисленные трудности на пути к Играм.

Израильская бобслейная команда столкнулась с кражей документов накануне зимних Олимпийских игр в Италии.

В преддверии 25-х зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д'Ампеццо, израильская бобслейная команда стала жертвой преступления. Седьмого февраля в жилое помещение, где размещались спортсмены, проникли неизвестные лица. Злоумышленники похитили паспорта членов команды, спортивное снаряжение, обувь и личные вещи общей стоимостью в несколько тысяч долларов. Инцидент произошел в субботу, за день до официального старта соревнований.

Спортсмены подтвердили, что тренировочный сбор проходил на территории Европы, однако точное местоположение инцидента раскрыто не было. Пилот национальной сборной Эй Джей Эдельман сообщил о краже через социальные сети и отметил, что команда продолжила тренировочный процесс сразу после обращения в местные правоохранительные органы, которые начали расследование произошедшего. Бывший олимпийский чемпион по скелетону прокомментировал ситуацию, подчеркнув стойкость израильских спортсменов, которые вернулись к занятиям в тот же день, несмотря на утрату важнейших документов и оборудования. По его мнению, подобное отношение к трудностям отражает характерный для Израиля дух преодоления.

Инцидент с кражей последовал вслед за другим неприятным событием, связанным с участием израильской делегации в олимпийских церемониях. Шестого февраля, во время парада спортсменов на церемонии открытия Игр на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, израильских атлетов встретили освистыванием со стороны части зрителей. Ранее ряд международных спортивных федераций обращались в Международный олимпийский комитет с просьбой применить к израильским спортсменам санкции, аналогичные тем, что были введены в 2022 году в отношении атлетов из России и Белоруссии. Однако МОК подтвердил соответствие Израиля требованиям Олимпийской хартии и разрешил стране участвовать в соревнованиях в полном объеме. Израильская делегация включает девять олимпийцев и одного паралимпийца.

Для израильской сборной участие в бобслее станет дебютным в истории страны на зимних Олимпийских играх. Квалификация была получена после отказа Великобритании от одного из двух выделенных ей мест. Сборная планирует выступить как в двойках, так и в четверках под управлением Эй Джея Эдельмана. В заездах парного бобслея его напарником выступит Менахем Чен, чемпион Израиля по метанию диска и толканию ядра. Ранее Чен и Эдельман пытались пройти квалификацию на зимние Игры 2022 года, однако заняли 27-е место в мировом рейтинге, уступив одну позицию необходимому для попадания на соревнования результату. В четверке к ним присоединятся Уорд Фаварсе и Омер Кац.

Эдельман, выступающий одновременно в роли пилота, руководителя и основного спонсора команды, создал проект с нуля, привлекая к зимнему виду спорта атлетов из других дисциплин — в частности, игроков в регби и представителей легкоатлетических специализаций. По его словам, путь к олимпийской квалификации занял двенадцать лет и потребовал не только значительных финансовых вложений, но и самостоятельного решения организационных, инфраструктурных и методических задач в условиях отсутствия государственной поддержки. Во время военных событий все члены команды были призваны в резерв Вооруженных сил Израиля, что дополнительно осложнило подготовку.

Особое внимание привлекает история Уорда Фаварсе, бывшего регбиста, который впервые в своей жизни столкнулся с бобслеем при вступлении в проект Эдельмана. Фаварсе, принадлежащий к друзской общине, готовится стать первым представителем этого этнического меньшинства Израиля, принявшим участие в зимних Олимпийских играх. Он выразил надежду, что его пример вдохновит молодое поколение друзских детей на занятия спортом вне военной и академической сфер, а также продемонстрирует многообразие вклада общины в жизнь государства.

Кража проездных документов и снаряжения стала очередным испытанием на пути израильской бобслейной команды к олимпийской арене. Несмотря на череду внешних и внутренних трудностей — от отсутствия традиций в зимних видах спорта до геополитической напряженности и недавних инцидентов в Италии — спортсмены демонстрируют последовательную приверженность цели. Их история, начавшаяся с инициативы одного человека и превратившаяся в олимпийский проект, продолжает развиваться в условиях, далеких от типичных для подготовки национальных сборных к Играм.