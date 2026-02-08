Российский саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в соревнованиях по санному спорту на проходящих в Италии зимних Олимпийских играх 2026 года.

Время российского спортсмена по итогам четырех попыток — 3 минуты 34,963 секунды. Он уступил 3,722 секунды лидеру соревнования немцу Максу Лангенхану, который впервые в карьере победил на Играх с результатом 3:31.191.

Серебро досталось австрийцу Йонасу Мюллеру (отставание +0.596 сек.), бронза — итальянцу Доминику Фишналлеру (+0.934 сек.).

Репилов — победитель и призер юношеской Олимпиады — 2020, победитель этапов Кубка мира среди юниоров, чемпион России — 2022. Его старший брат Роман Репилов — трехкратный чемпион мира (2020 и 2021) и трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20).

Всего в зимних Олимпийских играх — 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе «Сан-Сиро».