Гуменник застрял в сломанном автобусе на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, об этом в социальных сетях рассказал сам спортсмен.

Официальный автобус организаторов сломался, из-за чего атлет не смог вовремя вернуться в Олимпийскую деревню, пояснил атлет, передает Ura.ru.

«Автобус застрял. До отеля не доехали... Немного нервничаю, но все под контролем, к старту буду готов», – рассказал он.

Неприятная ситуация произошла накануне короткой программы, которую одиночники представят 10 февраля. Гуменник открывает соревнования, он заявлен в стартовом листе под первым номером. Позднее фигурист уточнил, что смог благополучно вернуться в Деревню.

Ранее источник сообщал, что Гуменника вызывали на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии.