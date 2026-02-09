Норвегия впервые обошла Россию по медалям в лыжных гонках на Олимпиаде

Норвегия получила 130-ю медаль в лыжных гонках за время своего участия в Олимпийских играх. Бронза по итогам соревнований по скиатлону досталась Хейди Венг. Медаль позволила Норвегии стать лидером по количеству призовых мест в данном виде спорта, опередив Россию, сообщает sovsport.ru.

Количество медалей, полученных сборными СССР и России, в совокупности составляет 129.

Также Норвегия заняла первую строчку в неофициальном командном зачете ОИ.

Олимпийские игры проходят в Италии, они продлятся до 22 февраля. Российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе.