Коростелев рассказал о мерах предосторожности на Олимпийских играх

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о мерах предосторожности на Олимпийских играх — 2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он заявил, что не пьёт из открытых бутылок.

«Из открытой не пью, конечно», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Вчера, 8 февраля, в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 Савелий Коростелёв занял четвёртое место. Он преодолел дистанцию за 46.14,6, отстав от бронзового призёра Мартина Лёвстрёма Нюэнгета на 1,5 секунды. Победу одержал 15-кратный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Клебо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом. Второе место занял французский спортсмен Матис Делож.