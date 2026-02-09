В Госдуме оценили результат Коростелева на ОИ

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал прекрасным результат российского лыжника Савелия Коростелева в олимпийском скиатлоне на Олимпиаде в Италии, передает «Советский спорт».

«Это прекрасный результат для Савелия Коростелева. Остановиться в шаге от медали секунду, полсекунды. Ну, а Клебо — это Клебо, благодаря, в том числе, помощи фармакологии, сотворил чудо», — заявил Свищев.

Савелий Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде в скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.