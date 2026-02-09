Названы ошибки Коростелева, стоившие ему олимпийской медали

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление своего подопечного Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде-2026 и рассказал, какие ошибки помешали лыжнику взять медаль.

Коростелёв финишировал четвёртым, проиграв третьему месту 1,5 секунды.

— Где именно Коростелёв допустил ошибку?

— Считаю, их было несколько по ходу гонки. Первая имела место на классическом этапе. Пока норвежцы пили после тяжёлого участка трассы, Савелий вырвался вперёд, и все поехали за ним. Из серии: «Ну ты пока полидируй тут на равнине, а мы за тобой отдохнём». Картинка читалась именно так. Возможно, ему следовало попить в том же самом месте и спокойно поехать за остальными. Всё‑таки, учитывая статус Коростелёва, на данный момент он не лучший лыжник в мире, а один из потенциально сильнейших, для которых достаточно принципиально уметь максимально беречь силы по ходу дистанции, чтобы их хватило на финиш.

— Что ещё Коростелёв сделал не так?

— Мне не совсем понравилось, как Савелий проходил спуски. Где‑то перестраховывался, чересчур раскрывался, приплуживал. В свою очередь, оппоненты поступали так же, но при этом не теряли контакта с впереди идущим спортсменом. А Коростелёв, увы, терял. На спуске, непосредственно перед последним подъёмом, он опять приплужил и на несколько метров отстал от располагавшегося впереди лыжника. Кажется, им и был Делож. Соответственно, на заключительном участке пришлось эти лишние метры отставания сокращать и тратить дополнительные силы, и без того оказавшиеся на исходе.

— То есть ваш подопечный мог взять медаль, если бы не все эти недочёты?

— Как раз эти мелочи, наверное, и помешали Савелию сесть на спуск хотя бы четвёртым, чтобы иметь шанс бороться за бронзу. Он сел пятым, сумел обойти одного из соперников, но занять третье место уже оказалось сложно. В любом случае он пробежал свою лучшую гонку и заслуживает только похвалы, — приводит слова Сорина RT.