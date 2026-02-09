Российский саночник прокомментировал свое выступление на Олимпиаде

$77.0591.05

Саночник Павел Репилов назвал достойным свое выступление на Олимпиаде

Саночник Павел Репилов считает, что он достойно проехал все четыре олимпийских заезда. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Репилов показал результат 3 минуты 34,887 секунды и занял 14-е место в санях-одиночках. Победителем Игр стал немец Макс Лангенхан (3 минуты 31,191 секунды). Вторым с результатом 3.31,787 стал австриец Йонас Мюллер. Третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (3.32,125).

"Считаю, что проехал достойно, - рассказал Репилов. - Так и хотел, хорошо, расслабленно, приятно для себя проехать стабильно четыре заезда. Основной задачей было получить удовольствие для себя и доставить его болельщикам. Хочу отметить, что санная трасса в Кортине - одно из приятнейших мест, которое есть в мире санного спорта. Трасса очень комфортная, чем-то похожа на Сочи. Не получилось достаточно здесь покататься, но место приятное".
"У каждой трассы есть свой характер, и эта мне очень нравится именно характером. Это - составляющие ряда факторов льда, виражей. И в целом приятно по ней проходить", - добавил спортсмен.

Саночники из России из-за позднего допуска на международные старты были лишены возможности участвовать в первой тренировочной неделе на олимпийской трассе, что не могло не отразиться на технической подготовке спортсменов к Играм-2026.

