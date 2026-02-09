Навка высказалась о победе Малинина в произвольной программе на ОИ

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о победе американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе командного турнира Олммпийских игр — 2026.

«Илья Малинин безусловно талантливый парень российского происхождения. Я за него рада. Он большой молодец», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Родители Малинина, фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, некоторое время выступали на чемпионатах СССР и России, а затем перешли под флаг Узбекистана и представляли эту страну на международных соревнованиях. Позднее оба эмигрировали в США, где в 2004 году родился их сын Илья.