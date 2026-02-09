Ротенберг высказался о просмотре хоккея на ОИ-2026

Ротенберг о просмотре хоккея на ОИ-2026: «В РФ у каждого человека есть право выбора, это самое главное. Я буду смотреть для своего развития. Смотрим на вопрос не с точки зрения политики»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сказал, что будет смотреть хоккейный турнир Олимпиады-2026, на котором не сыграет сборная России.
– Вы сказали, что будете смотреть олимпийский турнир, но в последнее время по этому поводу снова разгорелась бурная дискуссия. Некоторые очень знаковые фигуры называли это даже предательством.
– Знаете, лично от себя могу сказать, что каждый имеет право на свое мнение. У каждого есть выбор, что смотреть. Я буду смотреть Олимпиаду для своего развития. И полагаю, что многие будут это делать с аналогичной целью.
Мы смотрим на этот вопрос не с политической точки зрения. И мы не должны ни на кого обижаться. Нужно просто продолжать делать свою работу и влиять на то, что от нас зависит, а эта ситуация от нас сейчас не зависит.
Мы можем влиять только на наше развитие. Нужно ежедневно трудиться и работать с нашими детьми. С нашей молодежью, которая сейчас нас радует своими развитием. Ей мы обязаны дать все наилучшее, а лучшее мы увидим на Олимпиаде. Будем следить, будем учиться, будем смотреть и развиваться.
Повторюсь: каждый имеет право на свое мнение. Я уважаю каждое мнение. В Российской Федерации у каждого человека есть право выбора. Это самое главное. Мой выбор – это хоккей. Мой выбор – смотреть Олимпиаду, – сказал Ротенберг.
