Бородавко высказался о возможной апелляции Коростелева в CAS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что российской стороне нужно пробовать оспорить результат скиатлона на Олимпийских играх 2026 года.

Победу в воскресной гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал француз Матис Делож (отставание — 2,0 секунды), третьим — норвежец Мартин Ньенгет (+2,1), четвертым — россиянин Савелий Коростелев (+3,6). На результаты гонки был подан протест из‑за того, что француз срезал часть трассы, но он был отклонен. Позже тренер российских лыжников Данил Акимов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что есть возможность подачи еще одной апелляции.

— Акимов сказал, что они думают подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Как считаете, нужно ли это делать и может ли апелляция что‑то изменить?

— Если что‑то можно изменить, конечно, нужно подавать апелляцию. Но я не силен в юридических вопросах, поэтому не могу гарантировать правильный ответ.

— По‑вашему мнению, как выглядит ситуация?

— По моему мнению, стопроцентное нарушение. Может быть, за эти годы правила FIS поменялись, и жюри уже рассматривает подобное по‑другому, — сказал Бородавко «Матч ТВ».