Эгадзе прокомментировал свое выступление в ПП командного турнира ОИ

Ника Эгадзе прокомментировал своё выступление в ПП командного турнира Олимпиады-2026
Чемпион Европы 2026 года грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал своё выступление в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр — 2026, по итогам которого сборная Грузии заняла четвёртое место.
«Я чувствую себя нормально. Конечно, хотелось кататься чисто. Хотел кататься лучше, но получилось как получилось. Думаю, не стоит сдаваться, потому что в личном турнире я хочу выполнить всё гораздо лучше. Показать более хорошее катание и более высокое качество всего остального. Очень счастлив, что у меня есть такая команда и такие друзья. Заряжает ли это выступление на личный турниир? Морально, полагаю, да", — приводит слова Эгадзе Golden Skate.
